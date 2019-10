Namiq Qaraçuxurlunu şantaj edib, 300 min istəyiblər

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki,bu sözləri "5/5" proqramında qonaq olan meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu deyib.

O, dəfələrlə şantaj edildiyini bildirib:

"Məni çox şantaj ediblər. Axırıncı dəfə 300 min pul istəmişdilər. Dedim ki, nəyim varsa, ortaya qoy. Onu tamaşaçı bilməməlidir. Əllərində hər şey ola bilər. Qorxmadım. Bilmirəm axı nəyi nəzərdə tutur. Dediyim kimi, elə şeylər var ki, 1 həftə, 10 gün danışılacaq. Elə müğənnilər var ki, nələri çıxdı, indi heç kimin yadında deyil. Əksinə, onları toylara çox çağırırlar. Belə şeylər həyatımızda çoxdur. İnsanlara bunu göstərmirik. Amma elələri var ki, bunu imic olaraq istifadə edir".

Milli.Az

