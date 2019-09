Fransanın Edvard Snoudenə sığınacaq vermək niyyəti yoxdur

“Fransadan 2013-cü ildə Prezident Fransua Ollandın vaxtında sığınacaq istəmişdim. İstərdim cənab Emmanüel Makron mənə sığınacaq hüququ versin”, - deyə E. Snouden Fransa kanalına verdiyi müsahibədə deyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fransa xarici işlər naziri Jan-İv Lö Dryan isə ölkəsinin hələ amerikalı Edvard Snoudenə sığınacaq vermək niyyəti olmadığını bildirib.

Qeyd edək ki, 2013-cü ildə ABŞ-da rabitə və internetin qlobal izləmə sisteminin olduğunu söyləyən, cəsusluq və dövlət sənədlərinin oğurlanmasında günahlandırılan, hazırda Moskvada yaşayan E. Snoudeni ölkəsinə döndüyü təqdirdə 30 il həbs cəzası gözləyir.(AZƏRTAC)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.