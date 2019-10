Dilqəm və Şahbaz Azərbaycana qaytarılır? - Ermənistan rəsmi AÇIQLAMA YAYDI

Ermənistan hökuməti əsir götürülmüş Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin Azərbaycandakı erməni əsirlərlə dəyişdirilməsi ilə bağlı qarşı tərəfin təklifini müzakirə edir.

Milli.Az teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan baş nazirinin mətbuat katibi Vladimir Karapetyan açıqlama yayıb.

Karapetyanın sözlərinə görə, bu barədə Baş nazir Nikol Paşinyanla şəxsən danışmasa da, məsələnin müzakirə olunduğundan xəbərdardır:

"Məsələnin həssaslığını nəzərə alaraq, yekun qərar verildikdən sonra elan edəcəyik".

Xatırladaq ki, bundan əvvəl Azərbaycan tərəfi Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin Ermənistan vətəndaşları Karen Kazaryan və Araik Kazaryanla dəyişməyə hazır olduğunu bildirmişdi.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.