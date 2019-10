Azərbaycanın güləş yığması dünya çempionatında dördüncü medalını qazanıb

Azərbaycanın qadın güləşçisi Elis Manolova Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sultanda keçirilən dünya çempionatında bürünc medal uğrunda görüşə çıxıb.

"Report"un məlumatına görə, 65 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı Bolqarıstan təmsilçisi Yuliana Vasileva ilə üz-üzə gəlib. Rəqibini 3:1 hesabı ilə məğlub edən Manolova bürünc medal qazanıb.

Qeyd edək ki, hələ ki, Azərbaycan təmsilçilərindən qadın güləşçi Mariya Stadnik (50 kq) qızıl medal və 2020-ci il Tokio Yay Olimpiya Oyunlarına lisenziya, yunan-Roma güləşçisi Rafiq Hüseynov (82 kq) gümüş, Eldəniz Əzizli (55 kq) isə bürünc medal qazanıb.



