İsmayıllıdakı zəhərlənmə ilə bağlı işçi qrupu yaradılıb

Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində (AQTA) İsmayıllı rayonunda baş verən zəhərlənmə ilə bağlı işçi qrupu yaradılıb.

Agentlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 7 nəfərin qida zəhərlənməsi ehtimalı ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyindən daxil olan məlumat əsasında AQTA-nın mütəxəssislərindən ibarət işçi qrupu yaradılıb və hadisənin hansı səbəbdən baş verməsinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində araşdırmalara başlanılıb.



Aparılan araşdırmaların nəticələri ilə bağlı ətraflı məlumat veriləcək.

