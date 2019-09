Lukaşenko məmurları hədələdi: “Portfellərini yığıb getsinlər”

Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko hakimiyyəti övladlarına miras yolu ilə ötürməyə hazırlaşmır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Lukaşenko özü açıqlamasında deyib.



Belarus prezidenti bildirib ki, onunla prezidenti dinləyən, tapşırıqlarını yerinə yetirən və işləmək istəyənlər çalışacaq. Lukaşenkonun sözlərinə görə, məmurlar arasında ona yaxın və ya uzaq olanı yoxdur. Ölkəyə fayda gətirənlər hakimiyyətdə qalacaqlar.



Ölkə lideri baş nazir Sergey Ruması, Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri Natalya Koçanovaya xəbərdarlıq edərək deyib ki, əgər prezidenti dinləməyəcəklərsə, portfellərini yığıb getsinlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.