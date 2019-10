İranın Xarici İşlər naziri Məhəmməd Cavad Zərif ABŞ və ya Səudiyyə Ərəbistanı istiqamətindən hücumlar olacağı halda genişmiqyaslı hərbi münaqişə başlaması riski barədə xəbərdarlıq edib.

Milli.Az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın XİN rəhbəri CNN telekanalına müsahibəsində danışıb.

"Genişmiqyaslı müharibə başlayar", - Zərif bildirib.

