FHN: 168 binanın istismarına icazə üçün müvafiq rəy verilib

“Bəzi çoxmənzilli binaların istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 fevral 2019-cu il tarixli fərmanının icrası ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyində (FHN) iclas keçirilib.

"Nazirlikdən "Report"a verilən məlumata görə, sentyabrın 19-da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin inzibati binasında “Bəzi çoxmənzilli binaların istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 fevral 2019-cu il tarixli Fərmanının icrasına məsul olan müvafiq dövlət qurumlarının rəhbər şəxslərinin iştirakı ilə iclas keçirilib.

Tədbirdə Fövqəladə Hallar naziri Kəmaləddin Heydərov, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Samir Nuriyev, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov, Abşeron Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədova, Nazirlər Kabineti Kommunikasiya, tikinti və kommunal təsərrüfat məsələləri şöbəsinin müdiri Qasım Abdullayev, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İqtisadi məsələlər üzrə köməkçisinin xidmətinin baş məsləhətçisi Feyruz Mustafayev, Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının müavini Sahib Quliyev, “Azərsu” ASC-nin sədr müavini Seymur Seyidov, SOCAR “Azəriqaz” İB-nin baş direktoru Əkbər Hacıyev, “Azərişıq” ASC-nin sədr müavini Ramil Yusifov, Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin rəis müavini Orxan İsayev, FHN-in aidiyyəti rəhbər şəxsləri iştirak ediblər.

İclasda “Bəzi çoxmənzilli binaların istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 fevral 2019-cu il tarixli 529 nömrəli Fərmanından irəli gələn məsələlərin icra vəziyyəti müzakirə olunub, ötən dövr ərzində həyata keçirilmiş tədbirlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd edilib ki, Prezident İlham Əliyevin ölkə əhalisinə qayğısının növbəti bariz göstəricisi olaraq imzaladığı məlum Fərman əhalinin sosial problemlərinin, mənzil-kommunal şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində atılan növbəti mühüm addımdır. Bu səbəbdən, aidiyyəti dövlət qurumları üzərlərinə düşən vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlməlidir.

Bildirilib ki, hazırda işlər Fərmanla müəyyən olunmuş zaman çərçivəsinə uyğun həyata keçirilir. Görülmüş tədbirlər nəticəsində ümumilikdə müayinə nəticələri müsbət olan 243 binadan (kompleksdən) ümumi sahəsi 2873089 m2 olan 28443 mənzilli, 497 girişli 168 binaya (kompleksə) dair müvafiq rəy tərtib edilərək aidiyyəti üzrə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinə, Abşeron Rayon və Gəncə Şəhər İcra hakimiyyətlərinə təqdim olunub.

İclasda görülmüş işlərlə yanaşı, qarşıda duran vəzifələr, habelə Fərmanın icrası ilə bağlı qarşıya çıxan məsələlərin operativ həllinə nail olunması yolları geniş müzakirə olunub, irəli sürülmüş təkliflər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.





