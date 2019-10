Cənubi Amerika ölkəsi Ekvadorda nadir bitki yetişir.

Milli.Az xəbər verir ki, "qan ağlayan ağac" kimi tanınan bitkini kəsdikdən sonra ondan qırmızı rəngdə qatı maye axır.

Yerli sakinlər bu maddəyə "əjdaha qanı" deyir və əsrlərdir ki, ondan təbabətdə istifadə edirlər. (publika.az)

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.