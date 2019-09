"ABŞ dövlət katibi Mayk Pompeo BMT Baş Assambleyasının üzvlərinə viza vermək öhdəliyindən yayınmağa çalışır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Məhəmməd Cavad Zərif deyib.



Bundan əvvəl isə İran KİV-ləri bildirib ki, prezident Həsən Ruhaninin və xarici işlər nazirinin də daxil olduğu nümayəndə heyətinin BMT Baş Assambleyasında iştirak etmək üçün hələ də vizası yoxdur. Zərif bu məlumatı təsdiq etmişdi.

