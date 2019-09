Bu gün Avropa Liqasında qrup mərhələsinin ilk turunun oyunları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, öllkəmizi turnirdə təmsil edən “Qarabağ” doğma meydanda İspaniyanın "Sevilya" kollektivini qəbul edir.

Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilən matçın start fiti çalınıb və gərgin görüş başlayıb. Oyunu ukraynalı hakimlər briqadası idarə edir.

Qeyd edək ki, A qrupunun digər oyununda APOEL öz meydanında “Düdelanj”ı qəbul edir.

