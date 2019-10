"Bir zənglə istənilən ölkəyə girə bilərik..." - Tramp

Milli.Az virtualaz.org-a istinadən bildirir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp İrana hər hansı müdaxilə ilə bağlı suala cavab verərkən deyib.

ABŞ Prezidenti əlavə edib ki, müdaxilə etmək istənilən halda asandır.

Keçən həftə milli təhlükəsizlik müşaviri vəzifəsindən azad olunan Con Bolton ilə bir çox mövzuda fikir ayrılıqlarının olduğunu vurğulayan Tramp bir vacib məqamı da etiraf edib: "Bolton kimi insanlar İraqa girmək istədi və işlər yolunda getmədi. Bataqlığa düşdülər, Orta Şərqdə polis olduq. Bu, qorxunc idi".

Milli.Az

