Ombudsman: “Gürcüstanda erkən nikahlar yalnız etnik azlıqların məskunlaşdığı bölgələrdə yayılmayıb”

“Gürcüstanda erkən nikahla bağlı problem yalnız etnik azlıqların məskunlaşdığı bölgələrdə yayılmayıb”.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan ombudsmanı Nino Lomcaria parlamentdə çıxışı zamanı bildirib.

Onun sözlərinə görə, erkən nikahla bağlı ən yüksək göstərici İmereti bölgəsində qeydə alınıb: “Tbilisi, Acarıstan, Şida Kartli, Kvemo Kartli və Samtsxe Cavaxeti bölgəsində də göstərici yüksəkdir”.

Qeyd edək ki, Gürcüstanda erkən nikahların yalnız ölkədə yaşayan azərbaycanlılar arasında geniş yayıldığı ilə bağlı fikir formalaşıb.

N.Lomcaria qeyd edib ki, Gürcüstan qanunvericiliyi ilə yetkinlik yaşına çatmayanların rəsmi nikaha daxil olması qadağandır: “Buna baxmayaraq, yeniyetmə yaşında nişanlanma halları artıb. Bu hallara ən çox etnik azlıqların yaşadığı bölgələrdə rast gəlinir”.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.