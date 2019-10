Macarıstanın paytaxtı Budapeşt şəhərində Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin növbədənkənar iclası keçirilib.

“Report” xəbər verir ki, iclasda Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov da iştirak edib.

Xatırladaq ki, bu gün sözügedən iclas çərçivəsində TDƏŞ-in Avropa nümayəndəliyi açılıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.