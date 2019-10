Bu gün keçiriləcək "Sevilya" ilə oyun öncəsi "Qarabağ" İspaniya klubuna rəsmi ziyafət verib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, tədbirdə "Sevilya"nın prezidenti Xose Kastro Karmona və Ağdam komandasının vitse-prezidenti Tahir Gözəl və digər rəsmi şəxslər də iştirak ediblər. Ağdam klubunun vitse-prezidenti Karmonaya "Qarabağ"ın rəmzi olan at heykəli təqdim edib.

Milli.Az

