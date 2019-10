"Atəşgah" Sığorta Şirkəti Sumqayıtda baş vermiş avtomobil qəzası ilə bağlı məlumat yayıb.

Milli.Az bildirir ki, şirkətdən oxu.az-a bildirilib ki, şirkətin iki nəfər əməkdaşının olduğu "Hyundai-İX35" markalı xidməti avtomobil "Mercedes" markalı avtomobil ilə toqquşub.

Sumqayıt yolunda baş verən qəza nəticəsində əməkdaşlardan biri həlak olub, digəri isə xəstəxanaya yerləşdirilib.

