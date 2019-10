Lukaşenkodan oğulları ilə bağlı xəbərə münasibət

Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko uşaqlarının respublika rəhbərliyinə gətirilməsi üçün hazırlıqların başladığı yönündə yayılmış məlumatlara münasibət bildirib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, dövlət başçısı hökumət üzvləri ilə 2020-ci il üçün makroiqtisadi proqnoza dair keçirdiyi iclasda məlumatların əsassız olduğunu bildirib.

"İnternetdə belə yazırlar: "Lukaşenko hakimiyyəti köçürür. Bəs hakimiyyətdə kim olacaq?..", "Uşaqları sıralamağa başladılar" və s.

İndi isə qulaq asın. Heç bir uşaq sıralaması yoxdur. Övladlarımın heç biri hakimiyyətə ötürülməyə hazırlaşmır", - Lukaşenko vurğulayıb.

Qeyd edək ki, A. Lukaşenkonun 3 oğlu var: Viktor, Dmitri və Nikolay.

Viktor hazırda Prezidentin milli təhlükəsizlik üzrə köməkçisi və Belarus Təhlükəsizlik Şurasının üzvüdür.

Dmitri "Prezident İdman Klubu" dövlət-ictimai birliyinin mərkəzi şurasının sədri vəzifəsini tutur.

15 yaşlı Nikolay isə məktəbdə oxuyur.

Milli.Az

