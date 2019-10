Sentyabrın 25-də saat 19.00-da İçərişəhərdəki "Art Tower" rəsm qalereyasında isveçli rəssam Simon Arnsın fərdi sərgisinin açılışı olacaq.

Sərgi "Arts Council Azerbaijan" təşkilatının təşəbbüsü, İsveçin Azərbaycandakı Səfirliyi və "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin dəstəyi ilə reallaşacaq.



Sərgi çərçivəsində, həm də azərbaycanlı rəssamları ilə burgə "vorkşop" təşkil ediləcək.



"Arts Council Azerbaijan" qeyri-hökumət təşkilatının bu sərgini təşkil etməkdə əsas məqsədi ölkələrimiz arasında mədəni əlagələri möhkənlindirmək və inkişaf etdirməkdir.



İnformasiya dəstəyi: Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

