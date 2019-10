İndoneziyanın Yava adasında 6 və 6,2 bal gücündə zəlzələ meydana gəlib.

Milli.Az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi informasiya yayıb.

Bildirilib ki, zəlzələnin episentri Tuban şəhərinin 99 və 83 km şimalında, yerin 626 və 613 km dərinliyində yerləşib.

Zəlzələdən sonra sunami xəbərdarlığı verilməyib.

Tələfatla bağlı məlumat yoxdur.

Milli.Az

