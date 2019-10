Aparıcı Nanə Ağamalıyeva və ifaçı Üzeyir Mehdizadənin təyyarədə çəkilmiş fotosu yayılıb.

Milli.Az aznews.az-a istinadən bildirir ki, fotonu aparıcı şəxsi İnstagram hesabında paylaşıb. Foto qısa zaman ərzində rekord bəyəni toplayıb.

"Maraqlı həmsöhbət, uzaq məsafələri bir ana çevirir", - Nanə fotoya qeyd edib. Lakin aparıcı fotonun şərh bölməsini bağlayıb.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:

Milli.Az

