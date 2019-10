Tovuz rayonunda yol qəzası olub.

"Report"un Qərb Mərkəzinin məlumatına görə, hadisə Yanıqlı kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, avtomobilin qarşısına heyvan çıxıb və sürücü idarəetməni itirərək qəzaya düşüb.

Xəsarət alanların olduğu bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



