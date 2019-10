"Liverpul" futbolçusu Sadio Maneyə yeni müqavilə təklif edib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, Premyer Liqa təmsilçisi 27 yaşlı hücumçu ilə müqavilənin müddətini 2025-ci ilin iyununa kimi uzatmaq istəyir. Seneqallı oyunçu bu təklifi qəbul edəcəyi təqdirdə, illik maaşı 13 milyon avro olacaq.

Qeyd edək ki, Mane bu mövsüm 7 matçda 6 qol vurub, 1 qolun ötürməsini verib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.