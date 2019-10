Fuad Qəhrəmanlıdan imtina edən qızı canlı yayıma çıxıb HƏR ŞEYİ AÇDI - VİDEO

Atası tərəfindən anasının və özünün şiddətə məruz qalması ilə bağlı açıqlamasından sonra AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlının qızı Selcan Yağmur sosial şəbəkədə canlı yayıma çıxıb.

Publika.az xəbər verir ki, o canlı yayımda F. Qəhrəmanlının "qızımın facebook profili oğurlanıb” iddiasına cavab verib. Selcan qeyd edib ki, profili oğurlanmayıb, atası haqda paylaşdığı mətni də özü yazıb.

O həmçinin bu statusu hakimiyyətin təzyiqi nəticəsində də yazmadığını deyib.

Həmin videonu təqdim edirik:

F. Qəhrəmanlı daha əvvəl sosial şəbəkədə bildirib ki, qızının profili oğurlanıb: "Bildirirəm ki, onun adından nə yazılsa, ona aid deyil”

