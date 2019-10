Özcan Dənizin bacısı ondan kömək istəyib.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, 22 yaşlı Gülcan Dəniz anasının vəziyyətinin ağır olduğunu deyib.

Günlərdir anası ilə xəstəxanada qalan qız qardaşından heç bir kömək almadığını bildirib.

Atasının ölmündən sonra məşhur müğənni onlardan imtina edib. Ürək xəstəliyindən əziyyət çəkən G.Dəniz "Mən də, anam da xəstəyik. Məktəbə gedə bilmirəm. Yardıma ehtiyacımız var. Amma qardaşımdan heç bir xəbər yoxdur" deyə qeyd edib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.