Məşhur klubdan porno ulduza sürpriz dəvət - FOTO

Belçikanın "Standard" klubu keçmiş porno aktrisa Mia Xəlifəyə maraqlı təklif edib.

Milli.Az fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, klub Livan əsilli prono ulduzu dekabrın 12-də komandalarının evdə "Arsenal"la keçirəcəyi Avropa Liqası oyununa dəvət edib.

Buna səbəbə Mia Xəlifənin "Twitter" hesabında "Arsenal"la qarşı hansı komanda oynayırsa-oynasın, onu dəstəkləyərəm" yazması olub.

Belçika klubunun rəsmi hesabından bir paylaşıma cavab verərək porno ulduzu oyuna dəvət ediblər: "12 dekabrda vaxtınız olsa, "Arsenal"la oyunda bizi dəstəkləməyə gələ bilərsiniz?".

