"Mən qazanacam, Xərçəng yox" - Fenomenə çevrilən 20 yaşlı qız - VİDEO

Türkiyədə xərçəngə qarşı mübarizəsilə məhşurlaşan 20 yaşlı Nəslihan Tay yenə ölkə gündəmindədir.

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, üç dəfə xəstəliyə qalib gələn gənc qız yenidən xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu dəfə daha ağır formada. Ancaq buna baxmayaraq, xəstəliyə qalib gələcəyinə inanır.

Xərçəngə meydan oxuyan gənc qız - Türkiyə 20 yaşlı Nəslihan Tayı belə tanıyır. Xəstəliklə mübarizədə göstərdiyi əzmkarlıq onu bütün Türkiyədə məhşurlaşdırıb, sosial media fenomeninə çevirib.

Nəslihan 18 yaşında, universitet imtahanlarına hazırlaşarkən xərçəngə yoluxub. Şiş səbəbindən sağ ayağı amputasiya edilib. Ancaq buna baxmayaraq, ruhdan düşməyərək, mübarizə əzmi və yaşama həvəsi ilə xərçəng xəstələrinə nümunə olub. Xərçəng olduğu halda universitetdə oxumaq arzusundan vaz keçməyib və psixologiya fakültəsinə daxil olub. O, iki ildir, müalicə prosesini, yaşadıqlarını, keçirdiyi hissləri izləyiciləri ilə bölüşür. Xəstəliyi ilə bağlı son xəbərlər isə təkcə izləyicilərini yox, bütün Türkiyəni kədərləndirib. Vəziyyəti ağırlaşan Nəslihan sentyabrın 15-dən xəstəxanada reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.



Bu xəbər son günlər Türkiyə mediasının da əsas başlıqlarındandır. Bütün televiziyalar Nəslihanın reanimasiyaya yerləşdirilməzdən əvvəl sosial şəbəkələrdə paylaşdığı son videomüraciətini yayımlayır. "İndi hər şeyin çox gözəl olmasının tam zamanı" deyən gənc qız yaşamaq istədiyini, xəstəliyə yenidən qalib gələcəyinə inandığını deyir: "Xərçəngin məni məğlub edəcəyinə bir gün belə inanmadım. Mən savaşmaq məcburiyyətindəyəm. Bu həyatda qalmaq istəyirəm, yaşamaq istəyirəm. Bunun üçün nə lazımdırsa edəcəm".

İndi təkcə bir milyona yaxın izləyicisi yox, bütün Türkiyə onun yenidən ayağa qalxması üçün dua edir. Müalicə olunduğu xəstəxanadansa bildirilib ki, Nəslihanın vəziyyətinin yaxşılaşması üçün əllərindən gələni edirlər.

Milli.Az

