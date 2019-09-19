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"Qarabağ" və "Sevilya" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

"Qarabağ" və "Sevilya" komandalarının start heyətləri açıqlanıb
19:37 19 Sentyabr 2019
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Ölkə mətbuatı
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"Qarabağ" və "Sevilya" (İspaniya) komandalarının UEFA Avropa Liqasında qrup mərhələsinin I tur oyunu üçün start heyətləri açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:
"Qarabağ": 1. Asmir Beqoviç, 2. Qara Qarayev, 3. Ailton Silva, 5. Maksim Medvedev (k), 8. Miçel, 9. Xayme Romero, 17. Abdullah Zubir, 20. Riçard Almeyda, 30. Abbas Hüseynov,  55. Bədavi Hüseynov. 99. Maqaye Qeye
"Sevilya": 1. Tomaş Vatslik, 11. Munir, 12 Jyul Kunde, 14. Xavyer Ernandes, 15. Alexandro Pozo, 17. Nemanya Qudel, 18. Serxio Eskudero (k), 20. Dieqo Karlos , 21. Oliver Torres, 22, Franko Vaskes, 24. Joan Jordan
Qeyd edək ki, bu gün Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcək qarşılaşma saat 20:55-də başlayacaq.

Xəbərin orijinal ünvanı: https://report.az/futbol/qarabag-ve-sevilya-komandalarinin-start-heyetleri-aciqlanib
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Qarabağ Sevilya komandalarının start heyətləri açıqlanıb
report.az

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