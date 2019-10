Bakı. Rufiz Hafizoğlu - Trend:

Türkiyənin İstanbul şəhərində antiterror əməliyyatı keçirilib.

Trend-in məlumatına görə, əməliyyat nəticəsində İŞİD terror təşkilatının 8 üzvü saxlanılıb.

Saxlananlardan iki nəfəri qadındır. Əməliyyatın digər təfərrüatları barədə məlumat verilmir.

Xatırladaq ki, bu ayın əvvəlində İstanbulda İŞİD "əmir"lərindən biri saxlanmışdı.

