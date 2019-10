Gürcüstanın ədliyyə naziri Tea Tsulukiani terrorçuluq fəaliyyətində, İŞİD-lə əməkdaşlıqda günahlandırılan Ramazan Əhədov adlı şəxsi Rusiyaya təhvil verdiklərini açıqlayıb.

“Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, nazir həmin şəxsə qarşı İŞİD üçün adam toplamaq, 2013-2015-ci illər ərzində bu təşkilat tərəfindən döyüşlərdə iştirak etməklə bağlı ittihamlar irəli sürüldüyünü bildirib.



