Qadın pirojna və qızarmış toyuq yeməklə 65 kq arıqladı - Qəribə pəhriz

140 kq çəkidə olan 37 yaşlı qadın artıq yerindən tərpənməyəcək dərəcəyə çatmışdı. Həkimlər qəti şəkildə bildirmişdilər ki, əgər azı 50 kq arıqlamasa ürək-qan damar və böyrəkləri çökəcək və sonu ölümdür.

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, Böyük Britaniya sakini Erika Lİ şəxsi dietoloq vasitəsilə pəhrizə başlayır.

Rasiondan yağlı qidaları çıxaran Li yalnız qızarmış toyuq və brauni şirniyyatından imtina edə bilmədi və yeməyə davam etdi.

Bundan əlavə qadın şəxsi treneri ilə hər gün idman edib, qaçıb, 3 dəfə kardio məşqlər edib.

Bu pəhrizin sayəsində o, 64 kiloqram arıqlayıb. İndi qadın qaçış üzrə marafona hazırlaşır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.