Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının neft sənayesi işçilərinə “Əməkdar mühəndis” fəxri adının verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Sərəncamda qeyd edilir ki, Azərbaycan neft sənayesinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə “Əməkdar mühəndis” fəxri adı verilsin:

Abdurahmanov İsmət Abdurahman oğlu

İbadov Fərhad İbad oğlu

Quliyev Ağaşirin Simran oğlu.

