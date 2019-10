Yerdən kənarda həyat var - Aya uçmuş astronavtdan şok etiraf

Maykl Kollinz yer kürəsindən kənar həyat haqqında danışıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, o, daha əvvəl Armstronq və Aldrin ilə Aya səyahət edib. Astronavt və pilot Maykl Kollinz şok açıqlama verib. Sosial şəbəkələrdə o, həyatın bir formada və ya başqa bir şəkildə Yerdən kənarda mövcud olduğuna inandığını söyləyib. Ancaq bu məlumat üçün dəlil təqdim etməyib.

Qeyd olunur ki, internet istifadəçiləri onun sözlərini təsdiqləyən faktların olmamasından narazı deyillər.

Onların fikrincə, NASA, hətta on illər sonra da Apollo 11 iştirakçılarının Ayda gördükləri hər şeyi söyləməyəcəkdir. Eyni zamanda, Collins öz qeydində bu həyatın məqbul olub-olmadığını xüsusi olaraq yazmayıb. Astronavtın qeyri-müəyyən formulası artıq müxtəlif fərziyyələr üçün ümid verir ki, bu yaxınlarda mütəxəssislər Ay torpağında yavaş sürünən soxulcanların yaşadığını düşünürlər. Bu mikroskopik canlılar yer mühitinə dözümlü və ən uyğun canlıdır.

Milli.Az

