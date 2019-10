Prezident İlham Əliyev neft sənayesi işçilərini təltif edib

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının neft sənayesi işçilərinə “Əməkdar mühəndis” fəxri adının verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

"Report"un məlumatına görə, sərəncamla Azərbaycan neft sənayesinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə “Əməkdar mühəndis” fəxri adı verilib:

Abdurahmanov İsmət Abdurahman oğlu

İbadov Fərhad İbad oğlu

Quliyev Ağaşirin Simran oğlu.

Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Azərbaycan neftçilərinin peşə bayramı və “Əsrin müqaviləsi”nin 25 illiyi münasibətilə ölkənin neft sənayesinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Axundov Çingiz Məcid oğlu

Allahverdiyev Səday Nayib oğlu

Həsənov Vüqar Misgər oğlu

İsmayılov Fəxrəddin Səttar oğlu

Muxtarov Şahsuvar Muxtar oğlu

Sultanov Aydın Mütəllib oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Abdullayev Gülbala Əlibaxış oğlu

Abdullayev Nazim Rəsmi oğlu

Ağayev Mustafa Yadulla oğlu

Babayev Əliyar Qurban oğlu

Bağırov Natiq Orucqulu oğlu

Bayramov Teyrun Əli oğlu

Cəbrayıl Zaur Sevdai oğlu

Eminov Dilavər Hüseyin oğlu

Əhmədov Novruz Əkbər oğlu

Əkbərov Eldar Əşrəf oğlu

Əliyev İskəndər Cavad oğlu

Əliyev Zaman Cabir oğlu

Əsədullayev Mövludşah Qırxlar oğlu

Fərzanə Pərviz Yadulla oğlu

Həmidov Balağa Nəhmət oğlu

Həsənov Mehman Fəraiz oğlu

Həsənov Rafiq Qiyas oğlu

Həşimov Elxan Abdulla oğlu

Həşimov Kazım Fazil oğlu

Kazımov Şəfahət Yasər oğlu

Qarayev Vahid Stambul oğlu

Qədirov Arif Gülməmməd oğlu

Qəhrəmanov Vəlixan Nuru oğlu

Qocayev Elxan Fazil oğlu

Quliyev İlqar Baba oğlu

Quliyev Ramin Adgözəl oğlu

Qurbanov Əli Qurban oğlu

Maşiyev Məmməd Mütəllim oğlu

Nağıyev Rauf Əslan oğlu

Nuriyev Heydər Bünyad oğlu

Nuruyev Sahib Çərkəz oğlu

Reşikov Oleq Vladimiroviç

Salehov Əfqan Məmmədəli oğlu

Salmanova Tükəzban Əbülfəz qızı

Səfərəliyev Feyzulla Səfər oğlu

Səfərov Fariz Fəxrəddin oğlu

Səfərov Oqtay Qəzənfər oğlu

Səmədli Vüqar Muxtar oğlu

Şamilov İsa Ellaz oğlu

Vinter David Aleksandr.



