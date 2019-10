Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının neft sənayesi işçilərinə “Əməkdar mühəndis” fəxri adının verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Publika.az xəbər verir ki, sərəncamda deyilir:

Azərbaycan neft sənayesinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə “Əməkdar mühəndis” fəxri adı verilsin:

Abdurahmanov İsmət Abdurahman oğlu

İbadov Fərhad İbad oğlu

Quliyev Ağaşirin Simran oğlu.

