Tunisin sabiq prezidenti Zeynal Abdin bin Əli vəfat edib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bir neçə gün əvvəl səhhətində problem yaranan 83 yaşlı eks-prezident xəstəxanada dünyasını dəyişib.



Xatırladaq ki, 2011-ci ildə Tunisdə baş verən inqilabdan sonra Zeynal Abdin bin Əli ölkəsini tərk etmişdi.



