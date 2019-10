"France Football" nəşri ilin ən yaxşı futbolçusunu verdiyi "Qızıl top"un mükafatlandırma mərasiminin vaxtını açıqlayıb.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, mərasim dekabrın 2-də Parisin Şalte teatrında olacaq. Namizədlərin siyahısı oktyabrın 21-i dərc ediləcdək.

Qeyd edək ki, ötən "Qızıl top"u Xorvatiya millisinin və "Real"ın yarımmüdafiəçisi Luka Modriç qazanıb.

Milli.Az

