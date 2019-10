UEFA Avropa Liqasında qrup mərhələsinə start verilib.

"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan çempionu "Qarabağ" da bu gün ilk oyununa çıxıb.

Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda İspaniyanın "Sevilya" komandasını qəbul edir. Görüş saat 20:55-də başlayıb.

Qeyd edək ki, A qrupunun digər matçında Kipr APOEL-i Lüksemburq "Düdelanj"ı ilə qarşılaşır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.