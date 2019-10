İntervallı aclıq: immunitet sistemi necə yaxşılaşa bilər?

Qrats Universitetinin (Avstriya) bir qrup alimi intervallı aclığın orqanizm üçün bir çox faydalarını üzə çıxarıb.

Publika.az xəbər verir ki, alimlər 60 könüllü iştirakçı üzərində dörd həftə ərzində xüsusi bir pəhrizi sınaqdan keçirib. Təcrübə üçün bir az dolu bədənli, eyni zamanda sağlam orta yaşlı kişilər və qadınlar seçilib. Onlar arasında veqan və vegetarianlar olmayıb.

Onların yarısı (nəzarət qrupu) əvvəlki yemək vərdişlərini qorumalı, digər yarısı müəyyən intervallı aclıq üsuluna əməl ediblər.

Dörd həftəlik təcrübədən sonra onların hər biri orta hesabla 3,5 kq arıqlayıb, nəzarət qrupundakı iştirakçılar isə təxminən 200 qram arıqlayıb.

Araşdırmanın digər müsbət təsirlər arasında aşağıdakılar qeyd edilib:

Yüksək qan təzyiqinin aşağı salınması;

Metabolik proseslərin yaxşılaşdırılması;

Qanda doymamış yağ turşularının konsentrasiyasında artım - bir sıra müşahidələrə görə infarkt və digər ürək-damar xəstəlikləri riskini azaldır.

Cənubi Kaliforniya Universitetinin alimləri orucun immuniteti gücləndirdiyini aşkar edib.

Məlum olub ki, aclıq qanda ağ qan hüceyrələrinin sayının kəskin azalmasına səbəb olur və qidalanma normallaşdırıldıqda immun hüceyrələrin səviyyəsi nəinki bərpa olunur, həm də əvvəlki ilə müqayisədə artır.

Viskonsin Universitetinin tədqiqatçıları aclığın bədən üçün cavabdeh olan bəzi genləri aktivləşdirməsinə əsaslanan başqa bir fərziyyə irəli sürüb.

16 saat gündəlik oruca daxildir

Buna bəzən "8 saatlıq yemək pəncərəsi" deyilir. 8 saat yeyirsiniz, qalan 16 saat ərzində oruc tutursunuz. Bir qayda olaraq bu, gündəlik və ya demək olar ki, hər gün edilir.

İntervallı aclıq üçün ən yaxşı seçim budur: 8 saatı 2-3 nahara bölün. Bir çoxları intervallı aclığın çəki atmaq əvəzinə maddələr mübadiləsini yavaşlatdığını və əks effekt verdiyinə əmindir. Ancaq bu, belə deyil.

16/8 yemək yeyərkən daha az qida qəbul edir və tamamilə mexaniki olaraq azaldılmış kalorili rasiona sahib olursunuz. Eyni zamanda, enerjiniz kifayət qədərdir, çünki bədən həzm prosesinə daha az enerji sərf edir.

Bununla birlikdə uzun aclıq və aşağı kalorili pəhriz (1000 kkaldan az, iki həftədən çox) tiroid vəzinə, cinsiyyət hormonlarına, böyümə hormonlarına mənfi təsir göstərir.

Hər hansı oruc mədə-bağırsaq problemləri, qastrit, xoralar, pankreatiti olan insanlar üçün uyğun deyil. Hamilə qadınlar və ya uşaqların oruc tutması xüsusilə ziyandır.

Aytən Məftun

