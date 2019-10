Tolstoyun qərənfil sevgisi

"Hərb və sülh", "Anna Karenina" kimi əsərlərin müəllifi, görkəmli rus yazıçısı Lev Tolstoy ömrünün son illərini Rusiyanın mərkəzində yerləşən Tula şəhərində keçirib.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, yazıçı yoldaşından ayrıldıqdan sonra vegetariana çevrilərək xalq təbabəti ilə məşğul olub, çəkməçi və bağban kimi çalışıb. Hətta kasıb uşaqlar üçün bir məktəb də tikdirib. O, "Yasnaya polyana" adlandırdığı bağını nəhəng qərənfil sahəsinə çevirib.

Tolstoy 1910-cu ildə dünyasını dəyişəndən sonra övladları yazıçının qurduğu məktəb və "Yasnaya polyana" layihəsini davam etdiriblər. Ancaq bolşeviklər hakimiyyətə gələndən sonra mülkü onların əlindən alıb muzeyə çevirib. Bu zaman qərənfilləri xilas etmək məqsədilə övladları onları İspaniyaya göndərir. Bu fakt 1929-cu ildə İspaniyada çap olunan "Mirador" qəzetində dərc edilən məqalədə də təsdiqini tapıb.

