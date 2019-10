UFO ilə garşılaşmalar: yer üzündə gəlmələrin təhlükəli fəaliyyəti

Amerika Ufologiya Cəmiyyətinin məlumatlarına görə, UFO-nun görünüşünün təxminən 800 min hadisəsi real fakt kimi qiymətləndirilib.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, eyni zamanda bu rəqəm 15 milyon mesajdan seçilib. Qalan hallar ilkin araşdırmada informasiyanın düzgün olmaması üçün atılıb.

Razılaşın ki, demək olar ki, bir milyon hal çoxdur - axı hələ UFO haqqında məlumatlar var, hansılar ki, vizual müşahidə olunmur, və heç də həmişə yad gəmilər elektron cihazların köməyi ilə aşkar edilə bilməz. Bundan əlavə, yüksək inkişaf səviyyəli yad sivilizasiyanın mövcudluğunu nəzərə alaraq, insanlar hər hansı bir UFO ilə qarşılaşmaq ehtimalı da öyrənilməlidir. İndi, əlbəttə, yadplanetlilər tərəfindən insanların oğurlanması, UFO-ların insanlara və heyvanlara mənfi təsiri, yad aqreqatların yer texnikasına təsiri barədə mətbuatda tez-tez verilən məlumatların səsləndiyi vaxtlar keçib. Amma bu, problemin artıq mövcud olmadığı anlamına gəlmir, yalnız başqa bir səviyyəyə keçib. Ufologiya problemlərinin ciddi mütəxəssislərinin elmi əsərlərində oğurlanmış insanların torpağa bütöv və zərərsiz qayıtdığı haqqında informasiyalar mövcuddur.

Yadplanetlilərin gəmiləri hərbçilərin atəşə tutulmasına cavab vermir, UFO ümumiyyətlə insana qarşı heç bir təcavüz göstərmir. Kosmosdan gələn qəribə qonaqlar sanki müşahidə və yer üzündəki işlərə qarışmamaq siyasəti yürüdürlər.

Milli.Az

