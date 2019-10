Türk məşhurların doğulduğu şəhərlər - SİYAHI - FOTO

"Sen anlat Karadeniz" serialının məşhur aktrisası İrəm Helvacıoğlunun Türkiyənin Qara dəniz bölgəsindən olduğunu zənn edənlərin sayı çoxalıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, Nəfəs obrazını canlandıran aktrisa Almaniyada doğulubmuş.

Qeyd edək ki, İrəm Helvacıoğlu 2 Fevral 1990 cı il də doğulub. Karyerasına ilk olaraq ''Behzat Ç. bir Ankara serialı'' ilə başlayıb.

Yerli media mövzunun aktuallaşdığını nəzərə alaraq, türk məşhurların doğulduğu bölgələri açıqlayıb.

İrem Helvacıoğlu - Almaniya

Demet Akalın - Kocaeli, Gölcüklü

Kıvanç Tatlıtuğ - Adanalı

Erkan Petekkaya - Diyarbəkir

Murat Boz- Zonguldak, Ereğli ilçesi

Sezen Aksu - Denizli

Kənan İmirzalıoğlu - Ankara

Şefak Sezer- Ankarada doğulsa da, əslən Erzincalıdır

Pelin Karahan - Ankara

Fahriye Evcen - Samsun

Alişan- Bingöllü

Tarkan - Almaniyada doğulan Tarkan əslən Rizelidir.

Öykü Gürman - İstanbulda doğulan Öykü Gürman əslən Trabzondandır.

Keremcem - Muğla

Aras Bulut İynemli - Ankara

Hadisə - Sivas

Özcan Deniz - Denizli

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.