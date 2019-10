Bakının "almaz boyunbağı" - FOTOREPORTAJ

Paytaxt Bakının ən spesifik xüsusiyyətə, rəngarəng görünüşə malik yerlərindən biri də dənizkənarı bulvardır. Bura Bakı sakinlərinin, qonaqların, xüsusən də turistlərin ən sevdiyi, əyləndiyi istirahət məkanıdır.

Bulvarın tikintisinə 1909-cu ildə start verilib. Ötən illər ərzində Bulvar ərazisinin forması dəfələrlə dəyişdirilib. Hazırda milli parkın ərazisi köhnə bulvar, yeni bulvar və Ağ şəhər bulvarı olmaqla 3 hissəyə ayrılıb. 1998-ci ildə Milli park statusu alan bulvarın uzunluğu 16 kilometrdir, gələcəkdə 25 kilometrə çatdırılması nəzərdə tutulur...

Milli.Az Trend-ə istinadən Bakının "almaz boyunbağı" kimi də adlandırılan Bakı bulvarından fotoreportajı təqdim edir.

Foto: Zaur Mustafayev

Milli.Az

