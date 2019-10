Bu möcüzə vasitəni diz, oynaq, əzələlərə, istənilən yara, göyərmə, ağrı nahiyəsinə çəkib, qısa müddətdə effekt ala bilərsiz

Milli.Az medicina.az-a istinadən resepti təqdim edir.

Kiçik şüşə dərman qabına (volidol qabı) 3-4 diş sarımsağı əzib tökün, üzərinə 2 yod şüşəsini boşaldın. Bərk çalxalayın. 1 həftə qaranlıq, sərin yerdə saxlayın, arada çalxalayın. Sonra istifadə edin.

Oynaq, sümük ağrıları, bel ağrısı, radikulit üçün əvəzsizdir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.