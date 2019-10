Neftçalada bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

“Report”un Aran bürosu xəbər verir ki, hadisə rayon ərazisində qeydə alınıb.

İlkin məlumata görə, Neftçalada kirayədə yaşayan Ağcabədi rayon sakini, 1984-cü il təvəllüdlü Səfərov Orxan Cəlal oğlu tanıdığı şəxs tərəfindən iki bıçaq yarası alıb. Yaralı Neftçala Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib

Bıçaqlanmanın hansı səbəbdən baş verdiyi hələ ki, məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır.



