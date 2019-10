Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Moskva Dövlət Humanitar-İqtisad Universitetinin (MDHİU) rektoru Vaqif Bayramovu "Şərəf" ordeni ilə təltif edib.

Publika.az xəbər verir ki, Rusiya dövləti başçısının müvafiq Fərmanı rəsmi hüquqi məlumatlar portalında yerləşdirilib.

