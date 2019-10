Bu içkiləri yatmazdan əvvəl için - Arıqladır, yuxu gətirir

Yaxşı yatmamaq, yuxusuzluq, gec yatmaq, yuxudan doymamaq çəkinin artmasına, hormonal pozulmalara, gün ərzində kəskin aclığa, qanda şəkərin artmasına səbəb olur. Beləliklə, arıqlamaq istəyən insan da çəki ata bilmir.

Milli.Az medicina.az-a istinadən hər dəfə yatmazdan öncə içilərsə, arıqlamağa və yaxşı yuxuya səbəb olan 6 faydalı içkini təqdim edir. Yəqin ki, çoxunuz bilirsiz ki, qəhvə, çay, qazlı içkinin axşamlar içilməsinin zərərini bilir.

İçməli olduğunuz içkilərin siyahısı:

1.Süd, kefir



- kalsium və triptofan əzələləri, sümükləri qidalandırır, beyin rahatlayır, əzələlər böyüyür.

2.Üzüm şirəsi

Təbii üzüm çirəsi piyləri əridir, arıqladır, sərbəst radikalları zərərsizləşdirir.

3.Çobanyastığı çayı

Bir fincan isti çayı orqanizmdə qlisini artırır, bu da sinirləri sakitləşdirir. Qanda şəkəri salır, orqanizmin hərarətini tənzimləyir

4.Proteinli kokteyl

Süd kimi soya kokteli triptofanla zəngindir. Bu da yuxunu yaxşılaşdırır, stres hormonunu salır, artıq çəkini azaldır

5.Su

Sudan asan, universal nə var ki. Yuxarıdakılardan heç biri əli altında olmadıqda, bir stəkan ilıq su içməyiniz kifayətdir ki, rahat yatıb, piyləri parçalayasız.

Milli.Az

