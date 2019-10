Bu əlamətləriniz varsa, deməli, HEPATİT...

İsti havalarla əlaqədar olaraq özünüzü bir qədər yorğun, halsız, iştahsız hiss edirsiniz? Gün ərzində yemək istəmirsiniz? Arabir bədən temperaturunuzun yüksəlməsini də müşahidə edirsinizsə, o zaman, dərhal həkimə müraciət edin. Siz Hepatit virusuna yoluxmuş ola bilərsiz. Bu xəstəlik insanın nəinki iştahını küsdürür, hətta yediyiniz qidaların dadını hiss etməsinə mane olur.

Milli.Az Hepatit olub-olmadıqlarını müəyyən edə biləcəkləri 5 primitiv simptomları təqdim edir:

Yedikləriniz sizə dadısz-duzsuz gəlirsə, saatlarla aclıq hiss etmirsinizsə mümkündür ki, mehriban qatil hesab edilən Hepatit sizin orqanizminizi də ələ keçirib. Uzun müddət gizli gedən proses heç bir ciddi əlamətlər vermədiyindən onu aşkarlamaq o qədər də asan olmur. Lakin ən azından başlanğıc mərhələsində hepatit olduğunuz təsbit olunsa vəziyyət daha da ciddiləşmədən bundan canınızı qurtara bilərsiz.

1. Qızdırma və güclü titrətmə

Yay fəsli, isti havalarla əlaqədar tez-tez dondurma və sərin sular içirik. Qızdırma dedikdə ağlımıza ilk gələn qrip və orqanizmin virusla mübarizə aparması olur. Lakin bu, hər zaman belə olmaya bilər. Hərarət qalxdığında, titrətmə, üşümə hiss etdiyinizdə, xüsusən gecələr tərləmə olursa həkimə müraciət edin. Ola bilər ki, temperaturunuz o qədər də yüksək olmasın, amma bu simptomlar heç də qrip əlaməti deyil.

2. Dəridə güclü qaşınma

Allergik insanlar istisna olmaqla, günəş şüaları da dəridə müəyyən qıcıqlnam yarada bilir. Lakin gün ərzində şüa altında qalmadan dəri səthində heç bir zədə, səpgi olmadan uzun müddət qaşınam olursa bu da Hepatit simptomu hesab oluna bilər. Səbəbi qaraciyər bilirubin mübadiləsini saxlayır, bilirubin artır. Bu da dəriyə qaşıntı verir.

3. Sidik və nəcis rənginin dəyişməsi

Hepatitdə sidik tündləşir, tünd qəhvəyi, tünd bulanıq rəng alır. Nəcis isə əksinə açıq rəng olur, hətta ağarır.

4. Dəri və göz dibinin saralması

Dəri rənginizdə ciddi dəyişiklik, saralma hiss edirsizsə, ovuclarınızın sarıya çalırsa, göz bəbəklərinizin rəngində açılma olursa həkimə müraciət etməyiniz tövsiyə edilir. İlkin mərhələdə bu sarılıq çox cüzi olur, amma mütəxəssis həkim bu sarılığın nəyin əlaməti olduğunu dəqiq təsbit edə bilər.

5. Aclıq və dadbilmə hissinin itməsi

Hepatitə yoluxan insanlar gün ərzində aclıq hissini demək olar ki, duymur. Onların nəinki iştahı küsür, hətta dadbilmə instikləri də get-gedə zəifləyir. Yedikləri onlara dadsız gəlir. (publika.az)

