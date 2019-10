Bakının Xətai rayonunda piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, hadisə rayon ərazisində yerləşən H.Əliyev adına Neft Emalı Zavodu qarşısında qeydə alınıb.

Belə ki, 1996-cı ilə təvəllüdlü İlyasova Xəyalə Əvəz qızı yolu keçərkən maşın vurub. Yaralı təcili tibbi yardım maşını vasitəsilə xəstəxanaya çatdırılıb.

Ona qarın boşluğunun küt travması diaqnozu qoyulub.



