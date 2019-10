Arterial təzyiqin ölçülmə qaydası

Arterial təzyiqi ölçən tanometr aparatı hipertoniyanın aşkar edilməsinə kömək edir. Həmin aparatdan düzgün istifadə etməyin qaydası var.

Hipertoniyadan əziyyət çəkənlərin çoxunun evində təzyiqi ölçən aparata rast gəlmək olar. Amma onun dəqiqliyi, elektron və mexaniki aparatlar arasındakı müqayisələr çoxlarını narahat edir. Göstəricilərin bir-birindən fərqli olması xəstəni və həkimi çaşdıra, dəqiq diaqnoz qoymaqda çətinlik yarada bilər.

Milli.Az bildirir ki, həkim-kardioloq Nüşabə Səfərova AZƏRTAC-a deyib: "Hazırda manjetli və üzərində əqrəbləri olan tanometrlərdən istifadə edilir. Klassik aparatların həssaslığı daha yüksəkdir və doğru rəqəmləri almaqda həkimə kömək edir. Lakin ən mühüm məsələlərdən biri də təzyiqin düzgün ölçülməsidir. Son vaxtlar geniş yayılmış elektron cihazlardan da istifadə olunur. Bəzən onun göstəricilərinin doğru olub-olmadığı ilə bağlı şübhələr yaranır, lakin kiçik rəqəm fərqlərinin olması təşviş yaratmamalıdır".

Mütəxəssislərin fikrincə, klassik tanometrlər daha dəqiq və etibarlıdır. Aparatdan düzgün istifadə edilməsi üçün bəzi qaydalara əməl etmək lazımdır. Məsələn, əl-qolun hərəkəti, manjetin bərkidilməsi təzyiqi ölçən zaman rəqəmə öz təsirini göstərir. Odur ki, aparatdan istifadə qaydalarına düzgün əməl olunmaldır. İlk növbədə, qolu bərk, hamar səthə qoymaq lazımdır. Manjet geyim üzərindən bağlanılmamalıdır. Təzyiqi iki dəfə ölçmək lazımdır və onların arasında 7 dəqiqə fasilə verilməlidir. Bu, əzələ və damarların əvvəlki vəziyyətinə qayıtması üçün tələb olunan vaxtdır.

Tanometr olmadığı şəraitdə də təzyiqi yoxlamaq mümkündür. Bunun üçün nəbzi ölçmək lazımdır və alınan göstərici ikiyə vurulur. Nəbz 60-dan aşağıdırsa, deməli, təzyiq düşüb, 90 və daha çoxdursa, yüksəlib. Əlbəttə, bu üsuldan yalnız istisna hallarda istifadə etmək olar.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.