Aktrisa Dilarə Əliyevanın yeni fotosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisanın ziyafətlərin birində çəkilən fotosu sosial şəbəkədə paylaşılıb.

Dilarənin qara, transparan geyimi izləyicilərin təəccübünə səbəb olub. Açıq geyimlərə çox zaman üstünlük verməyən aktrisanın geyimi sosial şəbəkədə müzakirəyə səbəb olub.

Sözügedən fotonu sizə təqdim edirik:

